Popolna omejitev obiskov v UKC Ljubljana in poseben režim dostopa v bolnišnico

Do nadaljnjega so prepovedani vsi obiski hospitaliziranih bolnikov v UKC Ljubljana. Vstop v urgentni blok je omejen na eno vstopno točko zgolj za bolnike, ki potrebujejo nujno obravnavo. Obiskovalci naj ob vstopu upoštevajo navodila zdravstvenega osebja in varnostne službe, so še sporočili iz UKC Ljubljana.