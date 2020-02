Odbor DZ za finance za celovito analizo učinkov privatizacije

Ljubljana, 26. februarja - Odbor DZ za finance je danes na predlog Levice pretresal škodljive učinke privatizacije, v ospredju pa so bile posledice prodaje treh bank, Adrie Aiways in Gorenja na izgubo delovnih mest ter centralizacijo Slovenije. Zavzel se je za pripravo evalvacije učinkov privatizacije, pripravo sanacijskih ukrepov in ukrepov za preprečitev nadaljnje škode.