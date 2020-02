Prva ugibanja o imenih ministrov v novi vladi

Ljubljana, 25. februarja - Potem ko so potencialni koalicijski partnerji uskladili besedilo osnutka koalicijske pogodbe, so v medijih zaokrožila tudi imena kandidatov, ki bi po neuradnih informacijah lahko zasedli posamezne ministrske stolčke. STA objavlja seznam imen, ki se omenjajo. Stranke ga večinoma ne komentirajo in poudarjajo, da dokončnega dogovora o tem še ni.