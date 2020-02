Mubarak: Avtoritarni voditelj, ki ga je odnesla arabska pomlad

pripravil Blaž Mohorčič

Kairo, 25. februarja - V Egiptu je danes umrl nekdanji dolgoletni predsednik Hosni Mubarak, ki je bil star 91 let. Državi je vladal med letoma 1981 in 2011, ko so ga odnesli množični protesti v okviru arabske pomladi. Od odstavitve so proti njemu vodili številne sodne postopke, pri čemer je večino časa preživel v vojaški bolnišnici. STA objavlja njegovo biografijo.