Japonska Ana v nakup 20 boeingov 787

Tokio, 25. februarja - Japonski letalski prevoznik Ana se je odločil za nakup še 20 letal Boeing 787-10 in 787-9, v promet naj bi jih predal v letih od 2022 in 2025. Z novimi letali letalski prevoznik nadomešča starejše boeinge 777, kot razlog pa navaja bolj učinkovito rabo goriva in zmanjšanje izpustov hrupa.