Columbus na krilih Bemstroma po podaljšku premagal Ottawo

Columbus, 25. februarja - Hokejisti Columbus Blue Jackets so v domači dvorani gostili Ottawa Senators in po podaljšku zmagali s 4:3, s čimer so prekinili niz osmih zaporednih porazov. Junak večera pred domačimi navijači je bil Emil Bemstrom, ki je zadel po 4:35 minute igre v podaljšku.