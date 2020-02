Ljubljana, 25. februarja - Cene reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest so se opolnoči zvišale. Tako bencin kot dizel sta se podražila za en cent; liter bencina po novem stane 1,265 evra, liter dizla pa 1,203 evra.