Skupina Mol lani z manjšim dobičkom presegla poslovne načrte

Budimpešta, 24. februarja - Naftna in plinska skupina Mol je lani ustvarila 2,44 milijarde ameriških dolarjev (2,25 milijarde evrov) dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar je devet odstotkov manj kot v letu 2018, a nad poslovnimi načrti. Nižji dobiček je med drugim posledica nižjih cen nafte in plina, so sporočili iz madžarskega podjetja.