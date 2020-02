Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 24. februarja - Danes bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo sredi dneva in popoldne na Primorskem. Zjutraj lahko na severovzhodu pade kakšna kaplja dežja. Čez dan bo prehodno zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.