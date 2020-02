Divkoviću vnovič odprto prvenstvo Slovenije v taekwondoju

Ljubljana, 23. februarja - Slovenski taekwondoisti so na 12. odprtem prvenstvu Slovenije v Ljubljani upravičili vloge favoritov. V kategoriji do 87 kilogramov je Vrhničan Patrik Divković ponovil lansko zmago, olimpijec Ivan Trajković pa je bil v isti kategoriji tretji. Ana Petrušić je v kategoriji do 53 kg osvojila srebro.