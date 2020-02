Mariborčanke zanesljivo, Grosupeljčanke spet boljše od Novogoričank

Ljubljana, 22. februarja - Odbojkarice Nove KBM Branika so še naprej vodilna ekipa modre skupine 1. DOL za ženske. V tretjem krogu so brez težav zmagale v Kopru, za manjše presenečenje pa so poskrbele igralke ATK Grosupljega, ki so še drugič v sezoni premagale še naprej razglašeno ekipo GEN-I Volleyja.