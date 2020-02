Halepovi 20. naslov v karieri

Dubaj, 22. februarja - Romunska teniška igralka Simona Halep je zmagovalka turnirja WTA v Dubaju z nagradnim skladom 2.261.810 evrov. Prva nosilka turnirja je v finalu premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino s 3:6, 6:3 in 7:6 (5). Za 28-letno Halepovo, trenutno drugo igralko sveta, je bil to prvi finale po lanskem slavju v Wimbledonu in skupno 20. naslov.