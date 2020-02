Kitajski koronavirus poskrbel za tedenski padec delniških indeksov Wall Streeta

New York, 22. februarja - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v minulem skrajšanem trgovalnem tednu nazadovali. Vlagatelji so namreč vse bolj zaskrbljeni zaradi posledic izbruha koronavirusa na Kitajskem za celotno svetovno gospodarstvo. Največji padec so indeksi doživeli v petek.