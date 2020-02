Celjska občina v gradnjo novih kolesarskih povezav

Celje, 22. februarja - Celjska občina je ta teden začela gradnjo prvega od načrtovanih 44 odsekov kolesarskih povezav, in sicer v soseski Lava. Prihodnji mesec bodo dela stekla tudi na Partizanski in Čopovi ulici v Celju. Vrednost naložbe znaša 2,4 milijona evrov, v proračunih za leti 2020 in 2021 so ta sredstva že zagotovljena.