V Londonu začetek obravnave zahteve za Assangeovo izročitev ZDA

London, 24. februarja - Na sodišču v Londonu se bo danes začela glavna obravnava ameriške zahteve za izročitev ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea. Pretekli teden so komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović in več nevladnih organizacij pozvale London, naj ne izročijo Assangea, ki mu v ZDA zaradi zarote in vohunjenja grozi do 175 let zapora.