Škotska družba BSW gradnjo žage na Gomilskem prilagodila načrtom države

Braslovče, 22. februarja - Škotska družba BSW je napovedano gradnjo žage na Gomilskem časovno prilagodila načrtom države na področju cest. Trenutno namreč poteka prostorska umestitev navezovalne ceste od lesnopredelovalnega centra Gomilsko do avtocestnega uvoza in izvoza v Šentrupertu v dolžini dveh kilometrov, so za STA povedali v BSW.