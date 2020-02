Vreme: Pretežno jasno, zapihal bo okrepljen severni veter

Ljubljana, 21. februarja - Danes bo pretežno jasno. Dopoldne bo zapihal severni veter, ki bo sredi dneva in popoldne ponekod na severu in severovzhodu Slovenije okrepljen. Veter bo zvečer oslabel in ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.