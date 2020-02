Dnevnik o napadu v nemškem Hanauu (21. 2.)

Ljubljana, 21. februarja - Vojko Flegar v komentarju "Oborožena pest" skrajne desnice v bundestagu piše o četrtkovem strelskem napadu v nemškem mestu Hanau. Napadalec iz Hanaua in napadalca, ki sta lani izvedla napada na deželnega politika Walterja Lübckeja in sinagogo v Halleju, so se po mnenju avtorja morda imeli za "oboroženo pest" skrajno desne Alternative za Nemčijo.