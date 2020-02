Swiss Re lani z rastjo dobička

Zürich, 20. februarja - Švicarska pozavarovalnica Swiss Re je lani ustvarila 727 milijonov dolarjev (674 milijonov evrov) čistega dobička, kar je 73 odstotkov več kot predlani, a kljub temu manj od napovedi analitikov. Kot so pojasnili v družbi, so dobiček znižali predvsem stroški zaradi tajfunov na Japonskem in obsežnih gozdnih požarov v Avstraliji.