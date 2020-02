V New Yorku trikrat aretiran in trikrat izpuščen v enem dnevu

New York, 20. februarja - Policisti v mestu Troy v ameriški zvezni državi New York so se v torek ostro pritožili nad sistemom, ki je dovolil norčevanje iz njihovega dela, saj so Scotta Nolana v ponedeljek trikrat aretirali za različna kazniva dejanja in sodišča so ga trikrat izpustila na prostost do sojenja.