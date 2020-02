V nesreči pri Jesenicah umrla ena oseba, več poškodovanih

Jesenice, 19. februarja - V prometni nesreči na cesti Lipce-Savski most na območju Jesenic so bili udeleženi trije osebni avtomobili s skupno sedmimi udeleženci. Povzročitelj je zaradi poškodb umrl v zdravstveni ustanovi. V vozilu je bil sam. Po prvih podatkih je bilo še pet oseb lažje poškodovanih, ena pa huje, so sporočili s Policijske uprave Kranj.