Newyorške borze končale z rastjo, S&P 500 in Nasdaq do novih rekordov

New York, 19. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo, pri tem pa sta indeksa Nasdaq in S&P 500 dosegla nove rekorde. Med vlagatelji se je očitno polegel strah pred morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi izbruha koronavirusa na Kitajskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.