Primorske novice o nadzoru Knovsa nad delom policiji (20. 2.)

Koper, 19. februarja - Silva Križman v komentarju Politični 007 vrtiljak piše o nenapovedanem nadzoru komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) nad delom Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalistične policije. Kot meni, gre v resnici le za umazan boj za oblast, odvračanje pozornosti in priprave na zamenjave morebitni novi vladi nevšečnih ljudi.