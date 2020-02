Vrh EU v prvi poskus dogovora o evropskem proračunu 2021-2027

Bruselj, 20. februarja - Voditelji članic EU bodo danes v Bruslju začeli prva resna pogajanja o evropskem proračunu za obdobje 2021-2027, ki lahko trajajo več dni in noči. Ključna odprta vprašanja so obseg proračuna, kohezijska sredstva in rabati za neto plačnice. Slovenija je med tistimi članicami, ki so s kompromisnim predlogom najbolj nezadovoljne.