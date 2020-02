SBI TOP brez večjih sprememb

Ljubljana, 19. februarja - Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes ustvarili za 1,32 milijona evrov prometa. Indeks SBI TOP je pridobil 0,09 odstotka in sklenil pri 983,96 točke. V ospredju so bile tudi danes delnice NLB, ki so zalegle za več kot polovico prometa in pridobile skoraj odstotek vrednosti.