ZN opozarja na črno prihodnost otrok po svetu

New York, 19. februarja - Svet ne stori dovolj, da bi zaščitil otroke pred nevarnostmi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe in slaba prehrana, piše v novem poročilu Združenih narodov, ki so ga objavili danes. V poročilu Prihodnost otrok sveta so še opozorili, da je zdravje vsakega otroka neposredno ogroženo.