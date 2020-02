Slovenija na lestvici indeksa finančne tajnosti na 128. mestu

Ljubljana, 18. februarja - Slovenija je v poročilu o indeksu finančne tajnosti, ki ga vsako drugo leto izda mreža Tax Justice Network, uvrščena na 128. mesto med 133 državami sveta, so sporočili iz Ekvilib Inštituta in Transparency International Slovenia. Največ finančne tajnosti v svetu trenutno omogočajo Kajmanski otoki, ZDA in Švica.