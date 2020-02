Pooblaščena skupina Knovsa na NPU

Ljubljana, 18. februarja - Pooblaščena skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) opravila nenapovedan nadzor. Kot je za STA povedal poslanec SDS in podpredsednik komisije Žan Mahnič, so preiskovali sum pritiskov na člane in vodstva strank, ki se pogajajo o morebitni novi koaliciji.