Klepačeva izpadla v Dubaju

Dubaj, 18. februarja - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je na turnirju WTA v Dubaju z nagradnim skladom 2,9 milijona dolarjev izgubila v 1. krogu konkurence dvojic. Klepačeva in Čehinja Lucie Hradecka sta morali priznati premoč Američanki Hayley Carter in Brazilki Luisi Stefani, ki sta slavili s 6:7 (4), 7:5 in 10:2.