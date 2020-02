Vlada o razmerah v zvezi z novim koronavirusom

Ljubljana, 18. februarja - Slovenska vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z razmerami v svetu in Sloveniji v zvezi z novim koronavirusom. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom), v Sloveniji ni bil potrjen še noben primer obolelega s koronavirusom, prav tako ni bil nihče repatriiran iz Wuhana. V Sloveniji so bili sprejeti potrebni ukrepi.