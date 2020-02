Slovenska znanstvena skupnost s spletnim časopisom Alternator

Ljubljana, 18. februarja - Slovenska znanstvena skupnost je vzpostavila spletni časopis Alternator. Raziskovalke in raziskovalci ga bodo pisali za druge raziskovalke in raziskovalce ter vse tiste, ki jih znanost in z njo povezani razmisleki zanimajo. Alternator bo od četrtka dalje dosegljiv na spletnem naslovu www.alternator.science.