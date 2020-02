Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 22. februarja - Pri založbi Litera je izšel roman o Karlu Destovniku - Kajuhu Prestreljene sanje Vlada Vrbiča, pri KUD Logos pa delo grškega psihologa in teologa Ioanisa Kornarakisa Shizofrenija ali asketizem? Pri založbi Miš so izdali drugo knjigo iz serije Janje Vidmar o Zali Zgagi, pri Založbi Zala pa slikanico Skrivni vrt neba Linde Sarah in Fione Lumbers.