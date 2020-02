Newyorške borze zaprte

New York, 17. februarja - Delniški trgi so si po padcih v minulem tednu danes večinoma nekoliko opomogli, pri čemer vlagatelji ocenjujejo, kakšna bo gospodarska škoda zaradi izbruha novega koronavirusa. Newyorške borze, ki so v petek končale neenotno, so danes zaradi praznika zaprte. Indeksi na borzah v Evropi so medtem v zelenem.