Revoz predvidoma do aprila na polovično nočno izmeno

Novo mesto, 17. februarja - V novomeškem Revozu, ki ob cliu 5 lahko proizvaja še Renaultov twingo in električni smart four four, naj bi do aprila v celoti prešli na polovično nočno izmeno. To pomeni, da bodo z zdajšnjih 950 dnevno izdelanih prešli na izdelavo 800 vozil na dan. Število predvsem zaposlenih za določen čas bodo zmanjšali za približno 250.