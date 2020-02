S svetlobnimi odsevniki na cestah v poskusni dobi za 30 odstotkov manj povožene divjadi

Ljubljana, 17. februarja - Na nekaterih odsekih državnih cest so v preteklih letih namestili svetlobne odsevnike za preprečevanje prehoda divjadi čez cesto. V času preizkušanja odsevnikov leta 2016 so namreč ugotovili, da se je število povožene divjadi v prvih mesecih po namestitvi na vseh testnih odsekih zmanjšalo za več kot 30 odstotkov glede na ista obdobja preteklih let.