Razstava Mihe Boljke v avli ministrstva za kulturo

Ljubljana, 17. februarja - V avli ministrstva za kulturo so danes odprli razstavo Mihe Boljke, ki prikazuje izbor umetnikovega najnovejšega opusa in opusa z londonske rezidence. Boljka v najnovejših miniaturnih slikah v ustvarjalnih postopkih izmenja mnogo tehnologij. Razstava bo na ogled do 16. marca.