Preminil hrvaški režiser Vatroslav Mimica

Zagreb, 17. februarja - V soboto je v Zagrebu umrl mednarodno priznani hrvaški filmski režiser, scenarist in producent Vatroslav Mimica. Umrl je v 97. letu starosti. Mimica je režiral vrsto nagrajenih celovečercev, kot so Kmečki upor 1573, Banović Strahinja, Prometej z otoka Viševica, Ponedeljek ali torek, Kaja, ubil te bom in Dogodek. Znan je bil tudi po risankah.