Bertensova zmagovalka Sankt Peterburga

Sankt Peterburg, 16. februarja - V finalu teniškega turnirja WTA v Sankt Peterburgu z nagradnim skladom 782.900 dolarjev sta se pomerili druga in osma nosilka turnirja, Nizozemka Kiki Bertens in Kazahstanka Jelena Ribakina. Uspešnejša je bila osma igralka sveta Bertensova, ki je zmagala po uri in 16 minutah s 6:1 in 6:3.