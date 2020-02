Mednarodna koalicija namerava okrepiti skupni boj proti IS v Iraku

München, 14. februarja - Najpomembnejše države mednarodne koalicije proti skrajni Islamski državi (IS) nameravajo okrepiti skupni boj v Iraku po umiritvi političnih napetosti. Ameriški obrambni minister Mark Esper je danes v Münchnu po srečanju z nemško kolegico Annegret Kramp-Karrenbauer pozval k nadaljevanju neomajnega pritisk na IS v Iraku in Siriji.