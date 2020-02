Mladi za podnebno pravičnost ministrstvu za infrastrukturo predali valentinovo čestitko

Ljubljana, 14. februarja - Mladi za podnebno pravičnost so ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek ob valentinovem prinesli čestitko, s katero so jo pozvali k izboljšanju nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Bratuškova jih sicer ni osebno sprejela, saj si je ogledovala dela pri gradnji galerije na državni cesti Godovič-Idrija skozi sotesko Zale.