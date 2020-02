V socialnovarstvenih zavodih opozorili na posledice rasti stroškov dela

Ljubljana, 14. februarja - Izračuni rasti stroškov dela v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih, ki jih je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve danes objavilo v uradnem listu, so po oceni Skupnosti socialnih zavodov Slovenije nerealni. Opozarjajo, da je zaradi tega ogrožena finančna vzdržnost poslovanja socialnovarstvenih zavodov.