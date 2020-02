V Mostah moški streljal na bivšo partnerico

Ljubljana, 14. februarja - Na območju Most v Ljubljani je okoli 9. ure prišlo do streljanja. Policisti so v bližini prijeli 63-letnega moškega, ki je imel pri sebi strelno orožje in naj bi po do sedaj znanih okoliščinah streljal proti svoji bivši partnerici, ki se je nahajala na ulici. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.