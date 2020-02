V nekaterih slovenskih potovalnih agencijah zaradi koronavirusa tudi odpovedi

Ljubljana, 14. februarja - V nekaterih slovenskih potovalnih agencijah so se zaradi koronavirusa že soočili s prvimi odpovedmi potovanj, drugod učinka epidemije še ne čutijo. Povsod zagotavljajo, da sta varnost in zdravje potnikov na prvem mestu, hkrati pa spominjajo, da je turizem zelo odporna in prilagodljiva panoga.