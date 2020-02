Za slovo od ekipnega EP ženske z zmago, moški pa s porazom

Lievin, 14. februarja - Na evropskem prvenstvu za moške in ženske ekipe v badmintonu v Lievinu je slovenska moška ekipa izgubila proti Fincem z 0:5. Blizu zmage je bila le dvojica Miha Ivančič - Rok Jerčinovič. Slovenci so zasedli četrto mesto med petimi ekipami v predtekmovalni skupini 7, v četrtfinale so napredovali Ukrajinci. Ženska ekipa je Finke premagala s 5:0.