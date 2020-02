Na Kitajskem zaradi novega virusa umrlo šest zdravstvenih delavcev, 1700 okuženih

Peking, 14. februarja - Med smrtnimi žrtvami novega koronavirusa na Kitajskem je tudi šest zdravstvenih delavcev, še 1716 je okuženih, so danes sporočile kitajske zdravstvene oblasti. Ob tem so opozorile na tveganje, ki se mu izpostavljajo zdravniki in medicinske sestre zaradi pomanjkanja zaščitne opreme, poroča francoska tiskovna agencija AFP.