Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 1.)

Ljubljana, 13. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o pogovorih za sestavo vlade, o financiranju političnih kampanj SDS in podpisu 90 milijonov evrov vredne posojilne pogodbe med Evropsko investicijsko banko in Darsom za izgradnjo karavanškega predora. Avstrijska tiskovna agencija je objavila pogovor s kohezijsko ministrico Angeliko Mlinar.