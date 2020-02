Ptujski grad si je lani ogledalo 46.000 ljudi, med tujci največ Madžarov

Ptuj, 16. februarja - V Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož, ki med drugim upravlja tudi s Ptujskim gradom, so z lanskim obiskom zelo zadovoljni. Kot je povedal direktor Aleksander Lorenčič, so beležili obiskovalce iz 80 držav. Večina je še vedno domačih gostov, med tujimi pa so se prvič doslej na vrhu znašli Madžari, ki so prehiteli Avstrijce.