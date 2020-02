EU za usklajen odziv na novi koronavirus

Bruselj, 13. februarja - Ministri za zdravje držav članic EU so se na današnjem izrednem zasedanju v Bruslju, na katerem so razpravljali o izbruhu novega koronavirusa, zavzeli za okrepljeno sodelovanje in skupno ukrepanje proti covidu-19. V sklepih so poudarili sprejem ustreznih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, ki je izbruhnil na Kitajskem.