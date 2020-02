Izbira avtomobila bistveno vpliva na način vožnje posameznika

Ljubljana, 13. februarja - Za prometne nesreče so v 95 odstotkih krivi vozniki oz. človeški faktor. Izbira avtomobila pa bistveno vpliva na to, kako posameznik vozi, trdi kulturni in socialni antropolog Dan Podjed. Določeno vedenje voznikov "velikih nemških črnih limuzin" tako ni iz trte izvito, večje škode prestižnih avtomobilov beležijo tudi zavarovalničarji.