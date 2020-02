Demokratski predsedniški kandidati osredotočeni na Nevado in Južno Karolino

New York, 13. februarja - Demokratski predsedniški kandidati, ki jih je po strankarskih zborovanjih v Iowi in volitvah v New Hampshiru ostalo le še osem, so se že osredotočili na Nevado in Južno Karolino, kjer jih 22. in 29. februarja čaka bolj raznoliko volilno telo. Med vodilnimi kandidati je sedaj tudi senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar.